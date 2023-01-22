Співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників новим зухвалим образом для фотосесії. Артистка постала перед камерою фотографа в широких штанах і короткому топі, який підкреслив її фігуру.

Образ Тіна Кароль доповнила яскравим макіяжем, волосся зачесала у легкі локони. Відео-бекстейдж співачка оприлюднила у TikTok, супроводживши його піснею Майлі Сайрус Flowers.

Зараз дивляться Шанувальники оцінили стильний образ Тіни, засипавши її компліментами. Неймовірна!

Скоріше б побачити кадри.

Як завжди чудова.

Синьоока принцеса.

Легенда та донька України.

Приклад сучасної жінки.

Неперевершена. – Пишуть користувачі мережі. Варто зазначити, що артистка справді має добрий вигляд. До речі, раніше Тіна Кароль розсекретила свою вагу, а також зізналася, що все своє свідоме життя сиділа на дієтах поки не зрозуміла, що від них немає жодного сенсу. Читайте також: Ідіть на**й: Тіна Кароль різко послала росіян

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