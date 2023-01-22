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У зухвалому образі: Тіна Кароль постала в короткому топі, що підкреслює її фігуру

22 Січня 2023, 16:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників новим зухвалим образом для фотосесії. Артистка постала перед камерою фотографа в широких штанах і короткому топі, який підкреслив її фігуру.

Образ Тіна Кароль доповнила яскравим макіяжем, волосся зачесала у легкі локони. Відео-бекстейдж співачка оприлюднила у TikTok, супроводживши його піснею Майлі Сайрус Flowers.

@tinakarol ❤️ #tinakarol ♬ Flowers – Miley Cyrus

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Шанувальники оцінили стильний образ Тіни, засипавши її компліментами.

  • Неймовірна!
  • Скоріше б побачити кадри.
  • Як завжди чудова.
  • Синьоока принцеса.
  • Легенда та донька України.
  • Приклад сучасної жінки.
  • Неперевершена. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що артистка справді має добрий вигляд. До речі, раніше Тіна Кароль розсекретила свою вагу, а також зізналася, що все своє свідоме життя сиділа на дієтах поки не зрозуміла, що від них немає жодного сенсу.

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