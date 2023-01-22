Співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників новим зухвалим образом для фотосесії. Артистка постала перед камерою фотографа в широких штанах і короткому топі, який підкреслив її фігуру.
Образ Тіна Кароль доповнила яскравим макіяжем, волосся зачесала у легкі локони. Відео-бекстейдж співачка оприлюднила у TikTok, супроводживши його піснею Майлі Сайрус Flowers.
@tinakarol ❤️ #tinakarol ♬ Flowers – Miley Cyrus
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Шанувальники оцінили стильний образ Тіни, засипавши її компліментами.
- Неймовірна!
- Скоріше б побачити кадри.
- Як завжди чудова.
- Синьоока принцеса.
- Легенда та донька України.
- Приклад сучасної жінки.
- Неперевершена. – Пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, що артистка справді має добрий вигляд. До речі, раніше Тіна Кароль розсекретила свою вагу, а також зізналася, що все своє свідоме життя сиділа на дієтах поки не зрозуміла, що від них немає жодного сенсу.
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