Телеведуча Леся Нікітюк показала своє архівне фото з дитинства. Знімком зірка Нового каналу поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

Так, на роздрукованій фотографії красується юна Леся у білій вишиванці з квіточками, різнобарвному вінку зі стрічками та червоних чобітках. Скоріш за все, Леся підспівувала музикантці, яка грала на баяні. Жінка також одягнена в український національний одяг – вишиванку з чорно-червоними візерунками, чорну спідницю та черевики.

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– Фото на моєму холодильнику, – коротко прокоментувала артистка.

Візуально, Леся не сильно змінилася за ці роки – у дитинстві вона була високою, стрункою та світловолосою. Все це притаманне і зараз образу Нікітюк.

Примітно, що телеведуча дуже українське національне вбрання. Наприклад, на початку 2023 року Нікітюк приміряла традиційне гуцульське вбрання в Косові. Також зірка показала, як правильно в’язати традиційний для заміжніх українок головний убір — намітку.