Стала відомою дата виходу анімаційного мультфільму Мавка. Лісова пісня. Стрічка, створена за мотивами п’єси Лесі Українки, вийде в українських кінотеатрах 2 березня.

Головну героїню озвучила акторка Наталка Денисенко. Лукаша озвучив Артем Пивоваров, друга Мавки Шумника Гука – Dzidzio, русалку – Юлія Саніна та багато інших.

Зараз дивляться

Співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму. Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою.

Зазначимо, Мавка. Лісова пісня – український ЗD-мультфільм, виробництво якого компанія Film.UA Group розпочала у 2015 році.

За словами CEO FILM.UA Group Вікторії Ярмощук, роботу над проєктом було фіналізувати не просто.

– Перебуваючи в різних містах і країнах, проживши важкий досвід, ми залишилися разом і продовжуємо займатися улюбленою справою, яка так потрібна людям. Мавка – наша берегиня, уособлення характеру всіх українців. Ми пишаємося заявити, що її історію побачить увесь світ, – наголосила вона.

Продюсерка та ідейна натхненниця Мавки Ірина Костюк сказала, що прем’єра мультфільму стане знаковою подією, оскільки принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над пітьмою та кохання над ненавистю.

– Цей зміст весь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним та актуальним, яким, на жаль, є зараз, – додала вона.

Одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, далі прем’єра відбудеться у всій Європі. Також Мавка. Лісова пісня вийде у прокат у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Зазначимо, у грудні 2016 року мультфільм став переможцем дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Його прем’єру переносили багато разів, сподіваємося, що навесні ми таки побачимо довгоочікувану стрічку.