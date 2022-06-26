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У військовій формі і верхи на танку: Кейт Міддлтон опинилася в компанії солдатів

26 Червня 2022, 10:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кейт Миддлтон

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон приміряла військову форму і сіла у танк. Своїм дозвіллям у компанії британських солдатів вона поділилася в Instagram.

Дії відбувалися в одному із тренувальних таборів британської армії та присвячені Дню збройних сил Сполученого Королівства.

На першому знімку в Instagram дружина герцога повністю одягнена у військову форму та максимально екіпірована. Вона оглядає фаркоп воєнного автомобіля.

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Вона також встигла приміряти на себе шолом і залізти в танк, про що свідчить її фото.

– Сьогодні, у День збройних сил, Вільям і я хотіли б віддати належне хоробрим чоловікам і жінкам минулого і сьогодення, які служили у всіх наших збройних силах, на морі, на суші та в повітрі, тут, у Великій Британії та в усьому світі. Мир. Дякую за все, що ви та ваші сім’ї жертвуєте заради нашої безпеки, – заявила Міддлтон.

Судячи з написів в ангарі, королівська сім’я відвідала навчальний центр Пірбрайт, розташований близько 50 км від Лондона.

Не тільки Міддлтон любить підбадьорювати військових своїм візитом – принц Ендрю просить у Єлизавети II повернути йому звання полковника гренадерської гвардії. Раніше його позбавили всіх звань на тлі секс-скандалу, пов’язаного з Епштейном.

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Кейт Міддлтон
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