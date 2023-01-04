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У вас буде дитина? Коханий Дорофєєвої заінтригував неоднозначною заявою

4 Січня 2023, 09:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кацурин и Дорофеева
Джерело: Надя Дорофєєва

Коханий співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін неабияк зацікавив користувачів мережі своєю неоднозначною заявою.

В Instagram чоловік оприлюднив фото свого сина Івана від шлюбу з дизайнеркою Дашею Кацуріною, під яким залишив підпис, що інтригує.

– Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023 рік, – написав він.

Користувачі мережі не зрозуміли, що саме мав на увазі Кацурін, тому почали гадати – невже вони з Надею чекають на поповнення.

Зараз дивляться
  • Давайте з Надею вже бейбіка.
  • У вас буде дитина?
  • Надя вагітна? – Припускають у коментарях під фото.
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Варто зазначити, що у Михайла від попереднього шлюбу двоє дітей – шестирічна донька Олександра та однорічний син Іван. У Наді ж у шлюбі з Володимиром Дантесом не народилося нікого.

Тоді Дорофєєва говорила, що вони з Дантесом були не готові до дітей і її точно не зупиняла в цьому питанні кар’єра, як могли припустити люди.

Теги
Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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