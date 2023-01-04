Коханий співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін неабияк зацікавив користувачів мережі своєю неоднозначною заявою.
В Instagram чоловік оприлюднив фото свого сина Івана від шлюбу з дизайнеркою Дашею Кацуріною, під яким залишив підпис, що інтригує.
– Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023 рік, – написав він.
Користувачі мережі не зрозуміли, що саме мав на увазі Кацурін, тому почали гадати – невже вони з Надею чекають на поповнення.
- Давайте з Надею вже бейбіка.
- У вас буде дитина?
- Надя вагітна? – Припускають у коментарях під фото.
Варто зазначити, що у Михайла від попереднього шлюбу двоє дітей – шестирічна донька Олександра та однорічний син Іван. У Наді ж у шлюбі з Володимиром Дантесом не народилося нікого.
Тоді Дорофєєва говорила, що вони з Дантесом були не готові до дітей і її точно не зупиняла в цьому питанні кар’єра, як могли припустити люди.