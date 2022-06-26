Ведучий та волонтер Сергій Притула висловився щодо атаки російських загарбників на Київ, яка сталася 26 червня.

За його словами, окупанти ракетою влучити у дитячий садок, у якому виховувалася його донька Соломія до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Щодня війна, щогодини війна, щохвилини війна. Війна у Сєвєродонецьку, Харкові, Чернігові, Львові, Бахмуті, Києві, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, війна у сотнях сел та селищах міського типу, війна і містах, лісах, полях та на річках. Війна на всій території України, війна, яку принесла сюди Росія та російський народ, який обрав собі царя і дозволив йому війну, – зазначив він.

Притула наголосив, що Росія хоче, аби українці плакали та опускали руки від безсилля. Вони бажають, щоб Україна здалась і стала на коліна.

Зараз дивляться

– Але українці не здаються. Українці дають відсіч і карають у відповідь. ЗСУ воюють і щодня відбивають атаки, українці йдуть у контрнаступи, – наголосив волонтер.

Він каже, що українське командування планує десятки успішних операцій, а дипломати здобувають чергові санкційні пакети для країни-терориста Росії та нове озброєння для України.

Притула додав, що волонтери щодня збирають мільйони гривень та доларів і закуповують тонни потрібних речей. Медики, комунальники та інші люди продовжують виконувати свою роботу під час війни.

– Україна переможе, нас неможливо перемогти ні ракетами, ні танками, ні зґвалтованим російським телевізором, – наголосив ведучий.

Нещодавно Притула повідомив, що його Фонд за три доби зібрав 600 млн грн на купівлю чотирьох безпілотників Bayraktar для повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 червня російські військові поцілили ракетою в дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва. Нині офіційно підтверджена інформація про одного загиблого. Також окупанти вдарили по приміщенню дитячого садочка.