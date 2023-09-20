Актор Тарас Цимбалюк розповів про свої заробітки під час війни та порівняв їх із сумами 2021 року. Артист зізнався, що зараз дохід став у багато разів меншим.

– Для розуміння, за літо 2021 року в мене був тільки один вихідний. Що стосується періоду війни, то нічого не заробляв до кінця літа 2022-го. Я про заробіток тоді не думав, поки мені не сказали: Чуваче, у тебе закінчаться гроші, давай робити виставу. Так, ми віддавали кошти з виступів на благодійність, але й закривали потреби водія, – зізнався Тарас в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Актор додав, що навіть під час вистав жив лише на свої заощадження. У нього були кошти, щоб годувати себе і свою сім’ю.

Цимбалюк заявив, що був упевнений у швидкому відновленні індустрії кіно в Україні. Артист вважає, що війна дасть поштовх розвитку цього ринку, як це було в Другу світову війну.

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