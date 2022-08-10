Німецький стиліст Френк Вайлд продовжує нагадувати про повномасштабну війну в Україні.

В Instagram дизайнер оприлюднив уже понад 150 селфі з ліфта на підтримку нашої країни. Примітно, що першу публікацію в синьо-жовтих кольорах Френк зробив ще 22 лютого.

Починаючи з 24 лютого він публікує фотографії щодня, тим самим показуючи, що він переживає трагічні події разом із українцями.

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Для створення стильних образів Вайлд використовує українську державну символіку, квіти, стрічки та одяг кольорів українського прапора.

Побачити стиліста можна і в українській вишиванці.

А також із портретом Тараса Шевченка.

Ба більше, під кожною публікацією можна помітити хештеги, серед яких – Слава Україні.

Фото: Френк Вайлд