Американська співачка Джессіка Сімпсон розповіла про боротьбу з алкоголізмом. Зірка кинула пити рівно чотири роки тому.

На особистій сторінці в Instagram Джессіка поділилася архівним знімком, який був зроблений “з похмілля”.

– Ця людина вранці 1 листопада 2017 року – невпізнана версія мене. Алкоголь змушував мій розум і серце кружляти в одному напрямку, і, чесно кажучи, я була виснажена. Я не можу повірити, що вже минуло чотири роки! Так багато ганьби у слові “алкоголізм”, – написала Джессіка.

Зірка зізналася, що почала зловживати алкоголем через те, що не любила себе.

Крім цього, її пристрасть до алкоголю та пігулок була наслідком дитячої травми. У шість років вона стала жертвою сексуальних домагань дорослого чоловіка.

– Справжня робота, яку потрібно було виконати в моєму житті, полягала в тому, щоб насправді прийняти невдачі, біль, зламаність та саботаж. Проблема була не в алкоголізмі. Проблема була в мені, тому що я не любила себе, – поділилася Сімпсон.

Нагадаємо, що Джессіка Сімпсон стала популярною на початку 2000-х років. Вона записала 7 альбомів, а також знялась у таких фільмах як Майстер перевтілення, Зона сутінків, Блондинка з амбіціями та Кінозірка в погонах.

З 2014 року Джессіка перебуває у шлюбі з колишнім гравцем NFL Еріком Джонсоном. У пари троє дітей: дочка Максвелл Дрю Джонсон, син Ейс Кнуте Джонсон і дочка Берді Мей Джонсон.