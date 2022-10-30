Провівши час в постраждалому від повені Пакистані, голлівудська акторка і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі повернулася додому в Лос-Анджелес.

Зірка безлічі фільмів одразу ж почала проводити час із дітьми. Так, у суботу, 29 жовтня, вона вирушила з 14-річною донькою Вів’єн на шопінг. Їх сфотографували на ринку Гелсона в районі Лос-Феліс. Там вони купували продукти.

47-річна Джолі вийшла з дому у вільних сірих штанях, топі в тон і довгому чорному пальто. Образ Анджеліна доповнила босоніжками на платформі і сонцезахисними окулярами.

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Вів’єн для прогулянки з матір’ю обрала світлі вільні джинси і сіру толстовку.

До слова, акторка намагається бути ближче до своїх дітей, незважаючи на всю зайнятість. Так, в липні Джолі повеселилася на концерті Maneskin разом із 16-річною донькою Шайло в Римі.