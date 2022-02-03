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У Роттердамі розберуть міст заради яхти Безоса – громадськість проти

3 Лютого 2022, 19:07
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У Роттердамі розберуть міст заради яхти Безоса – громадськість проти
Джерело: Depositphotos

У місті Роттердам (Нідерланди) влада планує частково розібрати міст, заради того, щоб там могла пройти нова яхта одного з найбагатших людей світу Джеффа Безоса.

У муніципалітет Роттердама з таким проханням звернулася компанія Oceanco, яка займається будівництвом яхти. Компанія вимагає тимчасово демонтувати середню частину мосту. Всі роботи та витрати з розбирання та збирання мосту De Hef повністю на себе бере компанія і сам Безос.

Тимчасовий демонтаж мосту необхідний, бо тільки так можна вивести яхту в море.

Історичне суспільство Роттердама негативно відреагувало на таке прохання, адже муніципалітет обіцяв ніколи більше не демонтувати міст після його реставрації у 2017 році.

Проте влада міста все-таки погодилася виконати роботи з демонтажу.

– Ніколи не говори ніколи. Я розглядаю це як максимально ефективне використання наявних ресурсів. З економічного погляду та збереження зайнятості муніципалітет вважає це дуже важливим проектом, – зазначив представник муніципалітету Марсель Вальравенс.

Ба більше, середню частину мосту повернуть на місце щойно яхта пройде цю ділянку.

За підрахунками муніципалітету, всі роботи займуть два-три тижні.

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Джефф Безос
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