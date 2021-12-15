У пошані рогоносці та масаж: що дивилися українці на PornHub у 2021 році

Ресурс PornHub викотив рейтинги того, яке кіно для дорослих дивилися у світі у 2021 році. До речі, пишатися чи ні – вирішуйте самі, але Україна входить до 20 країн, в яких найчастіше користуються PornHub.

Зокрема найчастіше українці шукають запит Секс. Попри те, що сайт іноземний, запити наші люди воліють писати російською. Що саме наші співвітчизники шукали на ресурсі не будемо розписувати, можете у графіку подивитися. З висновків лише те, що в нас чомусь дуже люблять рогоносців та масаж.

До речі, серед категорій українці найчастіше обирали Мілф. Хоч і не патріотично, але російські фільми також шановані серед співвітчизників.

– У порівнянні з рештою світу, українські відвідувачі на +728% частіше переглядають категорію росіяни, – зазначили автори статистики.

Загалом, за статистикою, США стали країною з найбільшим щоденним трафіком. Також у топ-5 Велика Британія, Японія, Франція та Італія. Україна на 14 місці, хоча раніше була на 16. Проте українці виявилися одними з найвитриваліших, адже проводять на сайті в середньому 9 хвилин 53 секунди, а серед усіх країн це 5 місце.

Список найпопулярніших категорій очолили японське (серед чоловіків) та лесбіянки (серед жінок).

Джерело: PornHub