У Польщі відкрився офіс Netflix – він працюватиме на Центральну та Східну Європу, зокрема й на Україну. Надалі представництво планують активно розвивати.

Відомо, що офіс розташувався у Варшаві. Щоправда, зараз співробітники працюють у тимчасовому приміщенні, допоки не буде готовою постійна штаб-квартира. Окрім Польщі та України, офіс обслуговуватиме інші 26 ринків, включаючи Чехію, Угорщину, Румунію та Хорватію.

Саме представництво Netflix вже прокоментувало рішення – минуло вже шість років з моменту запуску сервісу у Центральній та Східній Європі. Тоді вдалося локалізувати сервіс у Польщі, а згодом і в інших найближчих країнах, зокрема й в Україні.

Зараз дивляться

Наприклад, у додатку Netflix з’явився український інтерфейс, а також субтитри в серіалах нашою мовою. Згодом багато популярних проєктів отримали й українське озвучення.

Що стосується Польщі, компанія інвестувала $115 млн, а також створила понад 2600 робочих місць для створення продукції.

– Центральна та Східна Європа є домом для багатьох чудових ідей та сценаріїв. Опинившись у Варшаві, ми станемо ще ближчими до місцевої спільноти по всьому регіону. Сподіваюся, що наша співпраця принесе фантастичні результати, – заявив керівник відділу закупівель Netflix Poland Лукаш Клюскевич.

Наприкінці серпня Netflix показав трейлер до серіалу Венсдей, який розповість більше про сімейку Адамсів. Режисером серіалу виступив Тім Бертон, а вихід восьми епізодів заплановано на осінь цього року.