Армія РФ завдала кілька ракетних ударів по ТРЦ Амстор у Кременчуці (Полтавська область), де було понад тисячу мирних жителів. На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них дев’ять у важкому стані. Уже підтверджено, що двоє людей загинули. Рятувальна операція триває.

Кадри з місця трагедії продовжують з’являтись у мережі, встигли на неї вже відреагувати і зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Селебриті публікують відео у супроводі з хештегом #RussiaIsATerroristState, щоб якомога більше людей побачили наслідки російських бомбардувань.

Співачка Наталія Могилевська оприлюднила відео з місця події.

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– Боже, збережи людей, – написала вона під ним.

Продюсер Євген Таллер не розуміє – невже російських окупантів так злить намагання людей жити нормальним життям?

– Кременчук. Щойно окупанти вдарили ракетами ТЦ, де було понад тисячу цивільних… Ще з учорашнього дня емоційно відкотило до 24 лютого. У пеклі вистачить місця для всіх, просто виродки, – написав він.

Бізнесвумен Сабіна Мусіна наголосила, що зараз відбувається геноцид українського народу, назвавши те, що сталося – терактом.

– Крик дітей було чути всім. Тварюки. Є постраждалі та загиблі. Господи, допоможи, – написала Сабіна.

Дружина шоумена Дяді Жори Наталія Мічковська, як і всі ми, запитує – за що?

– Тварюки! Ненавиджу, – підписала Наталя відео.

Учасник Холостячки 2 Роман Свечкоренко зазначив, що люди, які перебували в ТРЦ, точно нічим не загрожували, а саме місце не несло будь-якої стратегічної цінності.

– Це прямо на Полтавщині, місто Кременчук. Просто мразоти! Вдарили ракетами по торговому центру, де були сотні цивільних. Чим ці люди загрожували? Жодної стратегічної цінності. Просто люди просто живуть, а їх просто вбивають, – наголосив Роман.

Фешн-фотограф Соня Плакідюк зазначила, що їй страшно уявити кількість загиблих.

– Полтавщина, Кременчук! Окупанти вдарили по ТЦ прямо посеред дня, кількість жертв неможливо навіть уявити, – написала вона.

Телеведучий Андрій Бєдняков звернувся до ЗСУ з проханням помститися російським окупантам.

– Кременчук! Ракета у торговий центр! Багато загиблих! Горіть у пеклі, терористи! Хлопці, ЗСУ, дуже прошу – дайте їм п***и, – написав Бєдняков.

Ведучий Володимир Остапчук також приєднався до колег.

– Кременчук. Рашисти обстріляли торговий центр із сотнями мирних жителів усередині, – написав він.

Блогерка Лілія Багірова звернулася до росіян, які на неї підписані в Instagram, зазначивши, що поки вони продовжують боятися висловлюватися, нас просто вбивають.

– Вбивають мирних! Просто мирних та охочих спокійно жити! У результаті ви живете в страху, а у нас багато хто вже взагалі не живе. Мовчіть далі. Масштаби трагедії зростають. Вас ізолюють від усього світу та роблять ізгоями! Мені зараз потрібно багато смирення, щоб не називати речі своїми іменами, а звернутися до вас у такій м’якій формі. Настане час, і вас зжере совість, що десятки тисяч смертей через ваше замовчування та підтримку цього режиму. Про тих, хто вірить цьому режиму, я взагалі мовчу. Це біосміття, – зазначила вона.

Блогерша Саша Бо назвала Росію країною терористом.

– Торговий центр горить вогнем. Кількість жертв неможливо уявити. Понад тисячу цивільних було всередині! Росія – країна терорист, – наголосила Саша.

Співак Вадим Олійник попросив більше не писати йому про “хороших росіян”.

– Кременчук… Удар по ТЦ… Ублюдки прокляті, горіть у пеклі. Чи довго НАТО дивитиметься на це? Більше не пишіть мені про “хороших росіян”. Їх немає, – зазначив артист.

Блогерша Даша Квіткова зазначила, що РФ продовжує атакувати мирних громадян.

– Кременчук! Зараз! Торговий центр горить, рятувальники борються з вогнем, кількість потерпілих неможливо уявити. Росія продовжує перекладати своє безсилля на простих громадян. Сподіватися на адекватність та людяність з їхнього боку марно, – наголосила Квіткова.

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