Латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася щодо позиції своїх друзів, гумориста Максима Галкіна і виконавиці Алли Пугачової.

Так, зіркове подружжя від перших днів повномасштабної війни в Україні чітко дало зрозуміти, що проти кривавих дій РФ, а тому ухвалило рішення виїхати до Ізраїлю. Лайма каже, не сумнівалася в їхній позиції.

– Честь – це таке велике слово й така важлива якість у людини, і дуже мало хто нею наділений. Ось вони мають цю якість, – наголосила Вайкуле.

Додає, люди, які дійсно люблять РФ, будуть саме так і чинити.

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– Якщо ти дитину любиш, це не означає, що потрібно давати їй наркотики, випивку і гуляти. Це не любов. Любов – це коли ти вчиш чогось, тому ті росіяни, які кажуть, що РФ нині не має рації, вони люблять її, – наголосила співачка.

Зазначимо, Лайма Вайкуле чітко висловила свою позицію з приводу повномасштабної війни в Україні, підтримавши нашу країну і народ. Нещодавно вона розповіла, що в перші дні вторгнення відчувала безсилля, оскільки не знала, що таке може статися.

Максим Галкін також чітко окреслив свою позицію, засудивши дії кривавого диктатора. Він неодноразово висловлював підтримку Україні та з’являвся на сцені в одязі синьо-жовтого кольору. Алла Пугачова теж ясно дала зрозуміти, що повністю поділяє думки і дії чоловіка.