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У них є честь: Лайма Вайкуле висловилася про позицію Галкіна і Пугачової

3 Квітня 2023, 16:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лайма Вайкуле

Латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася щодо позиції своїх друзів, гумориста Максима Галкіна і виконавиці Алли Пугачової.

Так, зіркове подружжя від перших днів повномасштабної війни в Україні чітко дало зрозуміти, що проти кривавих дій РФ, а тому ухвалило рішення виїхати до Ізраїлю. Лайма каже, не сумнівалася в їхній позиції.

– Честь – це таке велике слово й така важлива якість у людини, і дуже мало хто нею наділений. Ось вони мають цю якість, – наголосила Вайкуле.

Додає, люди, які дійсно люблять РФ, будуть саме так і чинити.

Зараз дивляться

– Якщо ти дитину любиш, це не означає, що потрібно давати їй наркотики, випивку і гуляти. Це не любов. Любов – це коли ти вчиш чогось, тому ті росіяни, які кажуть, що РФ нині не має рації, вони люблять її, – наголосила співачка.

Зазначимо, Лайма Вайкуле чітко висловила свою позицію з приводу повномасштабної війни в Україні, підтримавши нашу країну і народ. Нещодавно вона розповіла, що в перші дні вторгнення відчувала безсилля, оскільки не знала, що таке може статися.

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Максим Галкін також чітко окреслив свою позицію, засудивши дії кривавого диктатора. Він неодноразово висловлював підтримку Україні та з’являвся на сцені в одязі синьо-жовтого кольору. Алла Пугачова теж ясно дала зрозуміти, що повністю поділяє думки і дії чоловіка.

Джерело
Осторожно: Собчак
Теги
Алла Пугачова Максим Галкін
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