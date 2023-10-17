Співачка Оля Цибульська показала свої архівні фото, супроводивши їх авторським віршем.

В Instagram виконавиця оприлюднила відео, в якому поділилася особистими знімками протягом життя. На них можна побачити артистку в дитинстві, у школі, під час зйомок, вагітною, із сином і в різних образах.

Ролик Оля супроводила своїм віршем, який написала цього року:

Зараз дивляться

Малою думала,

Що хмари не з води,

Вони із крему, що збивала мама.

У 10 я боялася грози,

Колін розбитих хвилювала драма.

В 15 серце тьохкало щосил,

Коли писала першу валентинку.

У 20 вже з’явились вороги,

Була рудою, чорна і блондинка.

У 25 хотіла 100 троянд,

І кавалера, щоб усім на заздрість.

У 30 – мільйони зароблять,

І щоб трималася подалі старість.

А зараз захотілось глибини,

І гомоніти по душах з собою.

Послухай, не лякайся сивини…

В ній радість зустрічається з журбою.

Шанувальники Цибульської оцінили її вірш, зазначивши, що він їх дуже зворушив.