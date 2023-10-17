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У них – усе життя: Оля Цибульська поділилася своїми архівними фото

17 Жовтня 2023, 12:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська показала свої архівні фото, супроводивши їх авторським віршем.

В Instagram виконавиця оприлюднила відео, в якому поділилася особистими знімками протягом життя. На них можна побачити артистку в дитинстві, у школі, під час зйомок, вагітною, із сином і в різних образах.

Ролик Оля супроводила своїм віршем, який написала цього року:

Зараз дивляться

Малою думала,
Що хмари не з води,
Вони із крему, що збивала мама.
У 10 я боялася грози,
Колін розбитих хвилювала драма.

В 15 серце тьохкало щосил,
Коли писала першу валентинку.
У 20 вже з’явились вороги,
Була рудою, чорна і блондинка.

У 25 хотіла 100 троянд,
І кавалера, щоб усім на заздрість.
У 30 – мільйони зароблять,
І щоб трималася подалі старість.

А зараз захотілось глибини,
І гомоніти по душах з собою.
Послухай, не лякайся сивини…
В ній радість зустрічається з журбою.

Шанувальники Цибульської оцінили її вірш, зазначивши, що він їх дуже зворушив.

  • Вірш супер! І на останніх рядках заблищали сльози, бо сивина уже у волоссі і так хочеться спокою та миру…
  • Чудові вірші – просто, як має бути. Дякую вам. Ви вносите позитив у мою буденність.
  • Торкається серця. Ці слова і про мене, дякую.
  • Так щиро і душевно! Торкаючись глибин душі. Дякую за ці слова і за те, що ви цими рядками нагадали про справжні цінності і про те, що в кожному віці щастя має свій присмак.
  • Які слова, яка глибина і правда життя. Неймовірний вірш, – пишуть користувачі мережі.
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