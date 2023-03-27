Музикант і комік Володимир Дантес уперше прокоментував спільний трек його колишньої дружини Наді Дорофєєвої з її новим коханим, ресторатором Михайлом Кацуріним.

Сталося це під час шоу, в якому команді артистів, у складі якої був і Дантес, потрібно було відгадати виконавця пісні за коментарями підписників. Один із коментарів був таким: А навіщо йому та шапка в будинку? Там холодно чи він соромиться своєї лисини?

Дантес сказав, що він знає, про яку композицію йдеться.

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– Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається. У ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона називається Щоб не було, – зазначив Володимир.

Згодом він додав, у нього є власний улюблений коментар до композиції, який йому надсилали в direct багато людей.

– Я, звичайно, всіх ненавиджу, але дуже люблю. Мій найулюбленіший коментар під цим відео, мені всі його прислали, там написано: Вижили Дантеса з дому, – сміючись сказав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва вперше заспівала на сцені разом із Кацуріним. Михайло зізнався – поява на сцені була для нього справжньою несподіванкою.