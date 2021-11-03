214 голлівудських кінооператорів підписали відкритий лист із вимогою заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальному майданчику.

Вони нагадали про існування безпечних альтернатив і заявили, що більше не працюватимуть на майданчиках, де не дотримуються висунутих вимог.

Лист підписали номінанти на Оскар та оператори популярних картин. Серед них – Грег Фрейзер (Дюна), Рейчел Моррісон (Чорна пантера), Менді Вокер (Мулан) та Еллен Керас (Вічне сяйво чистого розуму).

– Ми присягаємося більше не працювати над проектами, де на зйомках використовується справжня вогнепальна зброя. Ми присягаємось більше не ставити себе і наші команди в ці невиправдано смертельно небезпечні ситуації. Існують безпечні альтернативи у вигляді спецефектів та охолодженої зброї. Ми не можемо не діяти і чекати, коли індустрія зміниться. Наш обов’язок – міняти її самостійно, – йдеться у листі.

Вони сподіваються, що керівництво профспілок, продюсерів та законодавців підтримають їхню ініціативу.

Кінематографісти виступили зі своїми вимогами невдовзі після трагічного випадку на зйомках вестерну Іржа у Нью-Мексико.

22 жовтня відомий актор Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчінс, а також поранив режисера Джоела Соуза на знімальному майданчику.

За даними ЗМІ, Болдвін не знав, що пістолет заряджений бойовими патронами. Незабаром після трагедії актор повідомив, що співпрацює з поліцією в рамках розслідування, а також підтримує сім’ю загиблої.