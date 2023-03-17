Блогерка Ірина Слюнько потрапила в мовний скандал. У мережі з’явився запис із чату з сусідами ЖК, на якому жінка відмовляється розмовляти українською.

Ірина Слюнько в Instagram уже пояснила свою позицію. Усі подробиці скандалу зібрали в матеріалі.

Вранці 17 березня мережу облетіло відео зі сваркою в чаті одного з будинків у Києві. На записі чути голосове повідомлення, де Ірина Слюнько висловлюється щодо української мови.

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– Ваш київський бомонд мене вже за*бав, чесно кажучи. Я все життя прожила в Херсоні, я вчилася в російській школі, розмовляла і буду розмовляти російською мовою. Так, у нас українська, але мені так пох*й, чесно кажучи. Ви – гниди, реально гниди. А я вам так скажу: я говорю російською та українською мовами. А ви просто к*нчені люди, – емоційно сказала вона.

У чаті жінка була підписала як Ліда, хоча на фото можна впізнати Ірину. Примітно, що свої соцмережі Ірина Слюнько останнім часом веде українською мовою. А фото з чату можна знайти в її Instagram.

Сама Ірина Слюнько вже відреагувала на скандал. Жінка пояснила, що листування із сусідами було довгим. Конфлікт нібито почався через паркування авто, а згодом усі її заяви просто вирвали з контексту.