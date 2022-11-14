Уранці 14 листопада в Києві стався вибух побутового газу в багатоповерхівці на Виноградарі. Акторка Наталка Денисенко повідомила, що проживає в цьому комплексі.

Зірка серіалу Кріпосна показав наслідки вибуху, зазначивши, що Ранок у неї не добрий.

– У нас у комплексі сталася трагедія. Ймовірно вибухнув газовий балон. Коли вимкнули світло, це сталося. Просто жах. Кажуть, всі живі, працювали рятувальники. Ми тут всі в шоці, – зазначила Денисенко.

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Акторка показала вікно квартири, в якій сталася трагедія, а також поділилася висновком, який зробила.

– Відвела синочка в садок і подумала про те, як важливо бути впевненим у безпеці своїх дітей, коли залишаєш їх на навчанні, – додала Наталка.

Детальніше про вибух у багатоповерхівці Києва 14 листопада – читайте на Фактах ICTV.