У Москві відбулося прощання з російським співаком Юрієм Шатуновим. Всі охочі побачити востаннє соліста гурту Ласковый май могли це зробити 26 червня на Троєкурівському цвинтарі.

За словами місцевих ЗМІ, сотні шанувальників вишиковувалися в черзі з першої години ночі, і під час прощання співали його пісні. У зал прощання фанати принесли сотні білих троянд на згадку про одну із найзнаменитіших пісень Шатунова. Крім того, шанувальники примудрилися робити селфі біля покійника.

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Колишній концертний директор музиканта Аркадій Кудряшов розповів, коли та в якому форматі пройде похорон Юрія Шатунова.

– Похорон музиканта заплановано на вівторок 28 червня на Троєкурівському цвинтарі. Церемонія буде закритою, нікого не пускатимуть, – заявив Аркадій.

Відомо, що родичі Шатунова прощатимуться з ним вже в понеділок, хоча на церемонії 26 червня помітили його 16-річного сина. Також на церемонії був і засновник групи Ласковый май Сергій Кузнєцов.

Відомо, що тіло Шатунова кремують, а порох частково відправлять до Німеччини, де він і проживав останні роки. Втім, для нього місце на Троєкурівському цвинтарі Кудряшов придбав за 3,7 млн рублів.

Юрій Шатунов помер 23 червня у віці 48 років. Відомо, що він мав проблеми з серцем. Попрощався з життям музикант у кареті швидкої допомоги через обширний інфаркт. У якому місті помер Шатунов — невідомо, проте 19 червня він мав концерт у Люберцях (Росія).

У артиста залишилася дружина Світлана, з якою він був одружений з 2007 року, а також двоє дітей.