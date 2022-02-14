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У мережі опублікували перший трейлер серіалу Володар перснів

14 Лютого 2022, 08:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Володар перснів

Компанія Amazon представила на Супербоулі-2022 трейлер нового серіалу Володар перснів.

Серіал розповість про події Другої епохи Середзем’я – дії відбуватимуться за кілька тисяч років до подорожі Більбо Беґінза до Самотньої гори з оригінальної трилогії.

Відомо, що у серіалі буде величезна кількість сюжетних ліній та понад 20 основних персонажів, чию історію детально розкриють. Причому герої будуть як з оригінальної трилогії, так і нові персонажі, яких створили спеціально для серіалу.

Відомо, що на шоу витратили рекордну суму для телевізійного серіалу — бюджет першого сезону оцінюється як мінімум у $465 млн. Над проєктом почали працювати ще 2017 року, і з 2019 року знімання першого сезону йшли паралельно з виробництвом другого.

Прем’єра відбудеться 2 вересня на стрімінговій платформі Amazon Prime Video.

У січні 2022 року Amazon вже показувала короткий тизер серіалу. Проєкт від Amazon також порадує фанатів Середзем’я величезною кількістю відомих акторів – Морвед Кларк, Роберт Арамайо та Джозеф Моул. Зараз відомо про щонайменше п’ять сезонів — перший вміщує всього 8 серій. Вони виходитимуть по одній на тиждень.

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Теги
Amazon , Володар перснів , зарубіжні серіали
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