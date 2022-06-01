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У мене їх два: Суханов зізнався, що зробив із російськими паспортами

1 Червня 2022, 19:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У мене їх два: Суханов зізнався, що зробив із російськими паспортами

Телеведучий Олексій Суханов розповів, що зробив зі своїми російськими паспортами.

Журналіст зізнався, що спочатку хотів спалити документи, але не зробив цього.

– У мене два російські паспорти. Я загорнув їх у папір і відклав. Чому? Тому що квартира в Юрмалі в мене оформлена на один із них. Поки я не зможу переоформити її, це мене стримує від того, щоб їх не викинути чи не написати – Путін х***о, – розповів Олексій.

Сам Суханов родом із Росії. Працював там до 2014 року. Каже, з усіма родичами з РФ обірвав зв’язок із початку повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

– Десь на другий тиждень був дзвінок, не конкретизуватиму, хто це був через тамтешню ситуацію. Але близькі родичі. Було запитання: Як ви, що ви там як справи? Я говорю, що ось, рашисти бомблять, ми в бомбосховищі зараз, на станції метро. У відповідь –Ну все, па-па, – поділився Олексій.

Каже, не шкодує ні про що, бо є люди, яким ця війна принесла значно більше лиха.

– Я завжди згадую людей, які досі мусять жити під бомбардуваннями. Що вони переживають, як живуть? Як мають жити люди, які втратили дітей, коханих, батьків, – сказав ведучий.

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Фото: Олексій Суханов

Джерело
Люкс ФМ
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