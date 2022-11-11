У третьому випуску Холостяка 12 Алекс Топольський попрощався із Людмилою. Холостяк визнав, що вона дуже цікава дівчина і спілкування було дуже приємним. Проте Топольському не сподобалася позиція Люди щодо виховання дітей.

Під час індивідуального спілкування на стадіоні Людмила сказала, що бити дітей іноді допустимо, оскільки це “загартовує характер”.

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– Мені все сподобалося у розмові з тобою, окрім одного – твій погляд на виховання дітей. Такий підхід є неприйнятним для мене. Пробач, у мене немає для тебе сьогодні троянди, – сказав він Люді.

Для Люди таке рішення Алекса Топольського стало цілковитою несподіванкою, дівчина була впевнена, що сьогодні проєкт залишить хтось інший.

– Бажаю тобі знайти щире та взаємне кохання. Щоб це було не награно і без користі. Дякую тобі за емоції, які ти мені подарував за такий короткий термін, – сказала дівчина Холостякові на прощання.

Варто зазначити, що шлях Люди на проєкті був коротким – під час першої вечірки Холостяк відпустив її додому на весілля брата. Люда приєдналася до решти учасниць на минулій церемонії, чим здивувала суперниць.