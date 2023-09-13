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У мене була сильна депресія: Денисенко сказала, наскільки впав її гонорар

13 Вересня 2023, 08:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наталка Денисенко
Джерело: Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко розповіла, наскільки сильно впав її гонорар під час повномасштабної війни. Також вона зізналася, скільки може заробляти за рекламу в Instagram.

За словами акторки, після 24 лютого 2022 року в неї не було роботи пів року. Каже, це відносно мало порівняно з іншими колегами. Нині все більш-менш налагодилося, але сім’ю утримує не одна вона, оскільки у чоловіка Андрія Федінчика також є зарплата – він служить у лавах ЗСУ.

– У чоловіка Андрія теж є зарплата. Є гроші, які ми збирали на будинок. Хотіли купити. Усі ці гроші є в нас на життя. Так, зараз я заробляю більше. Пів року жила на заощадження, – розповіла Наталка.

Додає, на початку війни в неї була сильна депресія, вона ставила запитання: що я робила взагалі в житті, знімалася в якихось серіалах, що робила для країни?

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Наразі Денисенко знялася вже в трьох проєктах, однак зізнається, бюджети сильно впали.

– Я вже не можу відкласти гроші. Думаю, що мастодонти скидають ціну. Я погоджуюся на менший гонорар. Тому що я хочу працювати… Гонорар зменшився десь на 30-40%. Якщо рахувати за курсом, то у 2-3 рази, – поділилася Наталка.

Каже, раніше вони могли відкласти на квартиру, машину, зараз про це не йдеться, але на життя вистачає.

– Я можу сказати, що більше заробляю на рекламі в Instagram. У мене багато реклами. Є менеджер… Якщо це велика реклама, десь $1 тис. Це коли я можу витратити пів дня. Монтую я сама, – розповіла акторка.

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Джерело
Маша Єфросиніна
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Наталка Денисенко
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