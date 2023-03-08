Помер львівський іконописець, реставратор і колекціонер Тарас Лозинський. Йому було 63 роки.

Про його смерть повідомили на Facebook-сторінці Інституту колекціонерства.

– Відійшов у вічність Тарас Лозинський. Великий колекціонер, меценат, мистець, іконописець, реставратор, багатогранна і абсолютно неординарна особистість. Був патріотом – це сказати дуже мало. Любив Україну безмежно. Був співзасновником і рушієм Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, упорядником десятків альбомів з українського народного і професійного мистецтва. Глибокі співчуття рідним і близьким. Вічная пам’ять, – говориться в повідомленні Інституту колекціонерства.

Парастас відбудеться 8 березня о 19:30 у Львові в церкві Покрову Пресвятої Богородиці за адресою вул. Личаківська, 175.

Зараз дивляться

Коротка біографія Тараса Лозинського

Колекціонер народився 28 березня 1959 року у Львові.

З 1987 по 2001 рік працював реставратором, викладав в Іконописній школі Українського католицького університету. З 1989 року почав займатися іконописом на склі.

Тарас був художником із власним авторським стилем, що сформувався під впливом живописного досвіду Олекси Новаківського, Романа Сельського та Володимира Патика.

На його рахунку 800 авторських робіт і низка персональних виставок у Львові.

Фото: Інститут колекціонерства