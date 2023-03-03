У Києві у п’ятницю, 3 лютого, відбувається благодійний акустичний концерт Святослава Вакарчука.

У програмі концерту не лише пісні Океану Ельзи, а й народні та декілька світових каверів. Уже прозвучали Місто Марії та Еверест.

Місто Марії виконувалося вперше для 95 бригади. І сьогодні боєць із цього підрозділу теж тут.

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Кошти з концерту підуть на закупівлю дронів для декількох бригад.

На концерт також запрошений герой України, 23-річний захисник Маріуполя Лев Пашко.

Від початку повномасштабного вторгнення Вакарчук здійснив уже 179 великих і маленьких виступів на фронті.

— В нас є всі дані, ми поступово їх збираємо – це сотні мільйонів гривень, але зрозуміло, що фінансові можливості людей не лише в Україні, а й у Європі – обмежені. А великі компанії можуть собі дозволити велику пожертву. Але найважливіше – це ж не гроші, а те, що приходять тисячі людей, не тільки українців і вони підтримують цим Україну, – каже співак.

Напередодні стало відомо, що лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук на благодійному концерті в Лондоні зібрав 147 млн грн для України.

Акустичний виступ, який виконавець планував ще з осені 2022 року, відбувся наприкінці лютого в історичній будівлі Canada House на Трафальгарській площі в Лондоні.