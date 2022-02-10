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У купальнику та на підборах: Брітні Спірс натякнула, що готує сюрприз для фанатів

10 Лютого 2022, 09:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брітні Спірс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс продовжує дивувати своїх шанувальників неоднозначними танцями на камеру. Цього разу виконавиця станцювала в купальнику та на підборах.

Артистка оприлюднила в Instagram відео, на якому постала в червоному роздільному купальнику та на чорних шпильках. Очевидно, що ролик знято в хореографічному класі, оскільки Брітні тримається за верстат і робить кілька танцювальних рухів. Насамкінець вона підходить близько до камери і крутиться навколо своєї осі.

– 13 секунд мене на підборах. Це до того, як я пофарбувала волосся у фіолетовий… Це дражнилка того, що буде. Моя пісня Get naked. Сподіваюся у вас чудовий день… Я просто граю, – підписала відео Спірс.

У коментарях шанувальники наголосили, що з нетерпінням чекають, коли Брітні знову повернеться до творчості.

  • Відродження Брітні. Чекаю з нетерпінням!
  • Ти виглядаєш феноменально.
  • Брітні, ти в чудовій формі!
  • Нова музика? Це мрія! Брітні повертайся!
  • Вона повернулась!
  • Таке щастя знати, що ти тепер вільна!
  • Королева невиданих синглів.
  • Не можу дочекатись, щоб побачити, що буде далі! – Пишуть у коментарях Брітні Спірс.
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Раніше Брітні Спірс оголилася на фото. Артистка крупним планом показала свої сідниці. У кадрі вона постала зображеною в дзеркалі лише в стрінгах червоного кольору. Виконавиця стоїть спиною.

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