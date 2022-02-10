Американська співачка Брітні Спірс продовжує дивувати своїх шанувальників неоднозначними танцями на камеру. Цього разу виконавиця станцювала в купальнику та на підборах.
Артистка оприлюднила в Instagram відео, на якому постала в червоному роздільному купальнику та на чорних шпильках. Очевидно, що ролик знято в хореографічному класі, оскільки Брітні тримається за верстат і робить кілька танцювальних рухів. Насамкінець вона підходить близько до камери і крутиться навколо своєї осі.
– 13 секунд мене на підборах. Це до того, як я пофарбувала волосся у фіолетовий… Це дражнилка того, що буде. Моя пісня Get naked. Сподіваюся у вас чудовий день… Я просто граю, – підписала відео Спірс.
У коментарях шанувальники наголосили, що з нетерпінням чекають, коли Брітні знову повернеться до творчості.
- Відродження Брітні. Чекаю з нетерпінням!
- Ти виглядаєш феноменально.
- Брітні, ти в чудовій формі!
- Нова музика? Це мрія! Брітні повертайся!
- Вона повернулась!
- Таке щастя знати, що ти тепер вільна!
- Королева невиданих синглів.
- Не можу дочекатись, щоб побачити, що буде далі! – Пишуть у коментарях Брітні Спірс.
Раніше Брітні Спірс оголилася на фото. Артистка крупним планом показала свої сідниці. У кадрі вона постала зображеною в дзеркалі лише в стрінгах червоного кольору. Виконавиця стоїть спиною.