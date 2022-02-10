Американська співачка Брітні Спірс продовжує дивувати своїх шанувальників неоднозначними танцями на камеру. Цього разу виконавиця станцювала в купальнику та на підборах.

Артистка оприлюднила в Instagram відео, на якому постала в червоному роздільному купальнику та на чорних шпильках. Очевидно, що ролик знято в хореографічному класі, оскільки Брітні тримається за верстат і робить кілька танцювальних рухів. Насамкінець вона підходить близько до камери і крутиться навколо своєї осі.

– 13 секунд мене на підборах. Це до того, як я пофарбувала волосся у фіолетовий… Це дражнилка того, що буде. Моя пісня Get naked. Сподіваюся у вас чудовий день… Я просто граю, – підписала відео Спірс.

У коментарях шанувальники наголосили, що з нетерпінням чекають, коли Брітні знову повернеться до творчості.

Відродження Брітні. Чекаю з нетерпінням!

Ти виглядаєш феноменально.

Брітні, ти в чудовій формі!

Нова музика? Це мрія! Брітні повертайся!

Вона повернулась!

Таке щастя знати, що ти тепер вільна!

Королева невиданих синглів.

Не можу дочекатись, щоб побачити, що буде далі! – Пишуть у коментарях Брітні Спірс.

Раніше Брітні Спірс оголилася на фото. Артистка крупним планом показала свої сідниці. У кадрі вона постала зображеною в дзеркалі лише в стрінгах червоного кольору. Виконавиця стоїть спиною.