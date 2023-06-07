Принц Гаррі назвав головну причину розставання зі своєю колишньою – Челсі Деві. Як виявилося, в цьому винна британська преса.

На тлі судової справи принца з Mirror Group Newspaper Limited, герцог заявив, що їхні стосунки “одразу були приречені” через “настирливі очі таблоїдів”.

– Було просто відчуття, що за тобою постійно стежать. Я вважаю, що Челсі було ще важче з цим впоратися, коли вона жила в Англії… У кожного є межа того, що він може винести, – заявив 38-річний принц.

Так, Гаррі звинувачує пресу навіть у прослуховуванні особистого телефону, щоб дізнатися більше про життя всередині королівської сім’ї.

– У моїх стосунках завжди було троє – я, моя партнерка і преса, – додав герцог.

Відомо, що пара познайомилася на початку 2004 року і почала зустрічатися у середині 2010-го. Саме тоді Деві вирішила, що королівське життя не підходить їй через пильний погляд преси.

Через деякий час після розриву Гаррі зізнався, що був неймовірно засмучений розставанням, але вони жили зі страхом за свою безпеку, що призводило до постійного стресу.

Утім, і в стосунках з Меган Маркл все може бути не так гладко у герцога. Раніше повідомлялося, що у Гаррі є окремий номер у готелі, куди він тікає від дружини. Самі представники принца це заперечують.