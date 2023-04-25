Співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників новими ніжними кадрами. На них артистка позує, загорнувшись у ковдру на тлі моря.

В Instagram виконавиця оприлюднила серію знімків, залишивши під ними рядки зі своєї нової пісні, яка вийде вже зовсім скоро. На кадрах Тіна Кароль постала в ніжному образі та з білою ковдрою. Відомо, що для цих фото співачка не їздила до іншої країни, а тому море, сонце і хвилі – монтаж.

– Кілометр – так, кілометр – стоп. Я заручник сил твоїх, моїх диких снів. Розум каже ні, ну коли вже стану вітром, – написала співачка під фото.

Шанувальники оцінили образ виконавиці, зазначивши, що він дуже їй личить.

Хвилі, сонце і Тіна – це клас.

Це щось космічне.

Як круто, які кадри!

Талановита, розумна, красива… Жінка-мрія!

Неймовірно ніжна. Зачаровуєте поглядом, – пишуть користувачі мережі.

Очевидно, що нова пісня співачки буде українською і, можливо, англійською мовами. Варто зазначити, раніше Тіна Кароль заявила, що відмовилася від своїх російськомовних хітів.

Вона сказала, що на полиці лежить понад десять композицій, але не всі з них можна перекласти, та й займатися цим вона не збирається.