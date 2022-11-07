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У Енді Тейлора з Duran Duran рак четвертої стадії

7 Листопада 2022, 15:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У Енді Тейлора з Duran Duran рак четвертої стадії
Джерело: Getty Images

У британського музиканта Енді Тейлора, найбільш відомого як гітариста гурту Duran Duran, діагностували рак простати четвертої стадії.

Через діагноз 61-річний музикант не зміг бути присутнім на церемонії введення в Зал слави рок-н-ролу. Вона проходила 5 листопада в Лос-Анджелесі. Учасник колективу – співак Саймон Ле Бон зачитав звернення Тейлора зі сцени.

У посланні йшлося про те, що музикант шкодує, що не може бути разом зі своїм колективом, який возз’єднався вперше повним складом за 17 років. Також Енді повідомив, що про рак дізнався чотири роки тому.

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– Я часто сумнівався, що цей день настане. Я дуже радий, що побачу цей день… Мій нинішній стан не становить безпосередньої загрози для життя, проте ліків немає, – йшлося в посланні.

Duran Duran утворилися в Бірмінгемі в 1978 році і були одним з найбільших гуртів 1980-х. Нещодавно вони  знову здобули популярність, випустивши свій 15-й студійний альбом Future Past у минулому році і розпочавши тур по святкуванню 40-річчя.

Про те, що колектив увійде в Зал слави рок-н-ролу, стало відомо ще на початку травня.

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Джерело
Sky News
Теги
хвороба
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