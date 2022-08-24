Співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, що зараз зазнає найбільшого страху за весь час повномасштабної війни.

Артистка зізналася, як почувається наразі та чи є “хороші росіяни”.

– Бувають дні, коли відчуваю, що ресурсів нуль. Але настає новий день, з’являються гарні новини – і знову працюєш, – зазначила Jerry Heil.

Зізнається, зараз відчуває найбільший страх за ці пів року, і стосується він захисників Азовсталі.

Зараз дивляться

– Закликаю всіх, хто не в Україні, носити футболки із закликами, просити друзів американських та європейських підписувати петицію про звільнення героїв. Трибунал у філармонії… Що ще має сказати світові про відсутність натяку на людяність у цих покидьків? – наголосила виконавиця.

Каже, у війні винні всі росіяни, а “хороші росіяни” давно відмовилися від громадянства та поїхали з РФ. Зазначає, таких у спілкуванні у неї немає.

Розповіла, що такі слова як град, краб, розтяжка тощо зараз глибоко входять у творчість.