Телеведучий Єгор Гордєєв повідомив, що його будинок у Києві атакував іранський дрон-камікадзе.
У Facebook Єгор оприлюднив фото зруйнованої житлової багатоповерхівки, яка розташована у Шевченківському районі столиці.
– На фото – мій дім. Тероризм – це страх. Подолати страх – подолати тероризм, – написав Гордєєв.
Підписники ведучого висловлюють йому співчуття, а також запитують, чи все з ним гаразд.
Зараз дивляться
- Жах! Тримайся!
- Тримайтеся, Єгоре. Обіймаю.
- Тримайся, друже! Слава Богу, ти живий. Все інше відбудуємо та відновимо! Обіймаю сильно.
- Єгоре, бережи себе. Який жах. Обіймаю.
- Прийміть мої співчуття! Добре, що залишилися живими! Перемога за нами!
- Єгор … Знаю що переможемо, але ціна. Тримайтеся. – Пишуть у коментарях користувачі мережі.
Вранці 17 жовтня Росія по Києву завдала п’ять ударів дронами-камікадзе – по житловому будинку та енергетичним об’єктам столиці.
Станом на 13:00 кількість жертв удару дрону у будинок зросла до трьох. 19 людей вдалося врятувати. Детальніше про атаку доронів-камікадзе по столиці – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Єгор Гордєєв