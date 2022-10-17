Телеведучий Єгор Гордєєв повідомив, що його будинок у Києві атакував іранський дрон-камікадзе.

У Facebook Єгор оприлюднив фото зруйнованої житлової багатоповерхівки, яка розташована у Шевченківському районі столиці.

– На фото – мій дім. Тероризм – це страх. Подолати страх – подолати тероризм, – написав Гордєєв.

Підписники ведучого висловлюють йому співчуття, а також запитують, чи все з ним гаразд.

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Жах! Тримайся!

Тримайтеся, Єгоре. Обіймаю.

Тримайся, друже! Слава Богу, ти живий. Все інше відбудуємо та відновимо! Обіймаю сильно.

Єгоре, бережи себе. Який жах. Обіймаю.

Прийміть мої співчуття! Добре, що залишилися живими! Перемога за нами!

Єгор … Знаю що переможемо, але ціна. Тримайтеся. – Пишуть у коментарях користувачі мережі.

Вранці 17 жовтня Росія по Києву завдала п’ять ударів дронами-камікадзе – по житловому будинку та енергетичним об’єктам столиці.

Станом на 13:00 кількість жертв удару дрону у будинок зросла до трьох. 19 людей вдалося врятувати. Детальніше про атаку доронів-камікадзе по столиці – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Єгор Гордєєв