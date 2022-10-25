Британський радіоведучий Тім Гоф помер під час прямого ефіру. Чоловік працює на станції GenX Radio, і смерть настала на 56 році життя.

Про причини смерті не повідомляється, але, за припущеннями місцевих ЗМІ, це сталося через серцевий напад. Примітно, що прямий ефір Тім вів зі свого будинку і під час роботи раптово знепритомнів.

Представник та радіостанції вже відреагували на трагічну новину.

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– З важким серцем повідомляємо, що наш дорогий друг і ведучий ранкового ефіру Тім Гоф помер сьогодні вранці, – заявили у GenX Radio.

Відомо, що Гоф виріс у селі неподалік Бері-Сент-Едмундс, Саффолк. Свою кар’єру радіоведучого він розпочав у 1986 році – тоді він почав працювати на станції Radio Orwell.

Нагадаємо, що зовсім недавно померла ще одна людина, яка радувала весь світ своїм приємним голосом – у ДТП загинув актор та комік Леслі Джордан. Він помер у віці 67 років у Голлівуді, де врізався на транспорті в одну з будівель. Агент актора заявив, що пішов на піку своєї кар’єри. За своє життя Леслі встиг здобути безліч нагород і стати лауреатом Еммі.

Фото: Тім Гоф