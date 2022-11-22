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У боях під Бахмутом загинув артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець

22 Листопада 2022, 23:51
Валентина Чорна редакторка стрічки
Вадим Хлуп'янець

У боях під Бахмутом загинув артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець.

Про це у вівторок, 22 листопада, повідомили на сторінці театру у Facebook.

– Вічна пам’ять загиблому! Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп’янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника, – йдеться у повідомленні.

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Вадиму було лише 26 років, він родом із Донецька. У 2014 році переїхав з окупованої території у столицю.

Він закінчив Київський хореографічний коледж, після чого став артистом балету Київського національного академічного театру оперети.

Брав активну участь у спортивному житті театру – у 2017 році Вадима визнали найкращим бомбардиром у турнірі з мініфутболу серед театральних команд Києва.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ став на захист України. За даними ЗМІ, Вадим загинув 13 листопада.

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Фото: Vadym Khlupianets

Теги
Бахмут Війна в Україні Смерть театр
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