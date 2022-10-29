Епатажна співачка Maruv вперше за весь час повномасштабної війни в Україні вийшла на зв’язок із шанувальниками.

Виконавиця залишила коротке послання в Instagram-stories англійською мовою і, очевидно, що зробила це не сама, оскільки написано воно від її імені.

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– Привіт всім. З Maruv все добре. Зараз вона в безпечному місці з її сім’єю і дитиною. Дякуємо всім тим, хто переживав за неї, – йдеться в повідомленні.

Про війну в рідній країні артистка не промовила ні слова, як і про те, що безпечне місце змушена була шукати через терористичні атаки росіян.

Наскільки відомо, то співачка покинула Україну одразу 24 лютого. А в березні вона позувала для російського глянцю HELLO! Russia разом із чоловіком Олександром Корсуном.

Нагадаємо, про свою вагітність Maruv повідомила незадовго до початку війни – 15 лютого. Співачка оприлюднила знімки в латексній сукні, яка підкреслила її кругленький животик.