Блогерка Даша Квіткова зворушливо звернулася до маленького сина Лева, зазначивши, що він перевернув її життя з ніг на голову.

В Instagram Даша показала серію ніжних портретних фото з хлопчиськом. Практично на всіх знімках блогерка тримає сина на руках, ніжно дивлячись на нього.

Квіткова наголосила, що материнство її сильно змінило і допомогло зрозуміти, якою вона може бути насправді.

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– Ти прийшов у моє життя і перевернув його з ніг на голову. Ти показав мені, якою я можу бути. Іншою. Сильною. Сміливою. Відважною. Непідвладною. Ти показав мені, що який би страх переді мною не стояв, як би страшно мені не було – я можу дивитися йому прямо в очі і його подолаю. Ти показав мені, що я можу все. І мене не зломити. Ти показав мені інший світ. Щаслива бути твоєю матір’ю, – написала блогерка під фото.

Раніше Даша Квіткова розповіла про процес розлучення з Микитою Добриніним, який є батьком Лева. Блогерка сказала, що наразі вони чекають на суд.