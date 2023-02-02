2 лютого 2015 року в автокатастрофі загинув легендарний український музикант, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко (Кузьма). Він запам’ятався багатьом українцям як світла і добра людина, і її втрата – трагедія для нас усіх.

Про нього часто згадують не лише фанати, а й українські знаменитості.

Як зірки згадують Скрябіна у соцмережах – далі у матеріалі.

Зараз дивляться Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин заявив, що нам усім не вистачає Кузьми. – 8 років без Андрія Кузьменка… Талановитий артист, музикант, який співав і казав, що думає, і нікого не боявся – рупор правди, пісні якого є актуальними й сьогодні. Кузьма, нам тебе не вистачає… Ти вічно житимеш у своїх піснях, – заявили артисти. Переглянути цей допис в Instagram Наталія Могилевська також згадала спільні моменти зі Скрябіним, опублікувавши добірку знімків із артистом. – 8 років без тебе, друже…, – коротко прокоментувала співачка. Переглянути цей допис в Instagram Співачка Джамала також показала спільні знімки з Кузьмою – традиційно він посміхається на фото. – День, коли ти пішов. Але лишився в серці. У наших серцях, – заявила артистка. Музиканти з Антитіла згадали, що хотів донести Кузьма за допомогою творчості. – Сьогодні ми достеменно знаємо, хто і в чому винен на нашій землі. Пам’ятаємо та співаємо твої пісні. Пісні, що мають глибину та зміст, актуальними будуть і через 50 років, не пластмасові, а живі. Справжні. Важко оцінити глибину та величину справжнього українського артиста, який, на жаль, пішов від нас так рано. Кузьмо, несемо твою творчість крізь роки! – додали артисти. Батьки Кузьми Скрябіна дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, де поділилися спогадами про легендарного артиста. Читайте також: Андрій завжди говорив правду, і це подобалось людям: відверте інтерв’ю з батьками Кузьми Скрябіна

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