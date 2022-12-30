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Ти не моя, ми різні: для кого в Топольського не знайшлося троянди

31 Грудня 2022, 00:10
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Холостяк

У 10 випуску романтичного реаліті Холостяк 2022 року проєкт залишила Юля (Медуза) Кучеренко.

– Мені здалося, дивлячись один одному в очі, ми змогли відчути один одного і зрозуміти, чи з’явилася довіра. Але також за цей довгий час, який ми вивчали один одного, я побачив інше в тобі. Я побачив, що ти не моя і не зі мною. Ми різні. Це не погано і не добре, просто у нас різні шляхи, – сказав Алекс Топольський на церемонії троянд.

Холостяк

Алекс визнав, що йому дуже подобається жіночність, елегантність і глибина Юлі, але в якийсь момент він зрозумів, що вони різні.

Зараз дивляться

– Дякую тобі за всю ніжність та тепло, що ти подарувала. За твою проникливість та загадку, яку я весь час намагався розгадати. Я бажаю тобі знайти своє щастя, людину, яку ти полюбиш, і у вас буде свій шлях удвох, – сказав Холостяк на прощання.

Холостяк

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