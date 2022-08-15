Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Ти наступна: Джоан Роулінг почала отримувати погрози

15 Серпня 2022, 10:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джоан Роулінг
Джерело: Getty Images

Британській письменниці Джоан Роулінг погрожують смертю.

Після нападу на британського письменника індійського походження Салмана Рушді в США, Роулінг публічно підтримала його. Авторка книг про Гаррі Поттера написала в TwitterЗараз мені дуже погано. Нехай із ним усе буде добре.

На що вона отримала відповідь – Не хвилюйся. Ти наступна.

Зараз дивляться

Джоан заявила, що погрозами вже займається поліція.

Нагадаємо, 12 серпня напали на 75-річного Салмана Рушді. Тоді він готувався виступити з лекцією у штаті Нью-Йорк. Нападник вибіг на сцену і вдарив письменника ножем в обличчя, шию, живіт.

Злочинця поліція затримала. Ним виявився 24-річний Хаді Матар.

Читайте також:
Ти наступна: Джоан Роулінг почала отримувати погрозиСтавайте до черги: Потап показав погрози з російського номера

Теги
Джоан Роулінг
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь