Британській письменниці Джоан Роулінг погрожують смертю.

Після нападу на британського письменника індійського походження Салмана Рушді в США, Роулінг публічно підтримала його. Авторка книг про Гаррі Поттера написала в Twitter – Зараз мені дуже погано. Нехай із ним усе буде добре.

На що вона отримала відповідь – Не хвилюйся. Ти наступна.

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Джоан заявила, що погрозами вже займається поліція.

Нагадаємо, 12 серпня напали на 75-річного Салмана Рушді. Тоді він готувався виступити з лекцією у штаті Нью-Йорк. Нападник вибіг на сцену і вдарив письменника ножем в обличчя, шию, живіт.

Злочинця поліція затримала. Ним виявився 24-річний Хаді Матар.