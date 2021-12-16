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Творчість поза номінацією: Тіна Кароль обурилася на премію Yuna 2022

16 Грудня 2021, 13:42
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Творчість поза номінацією: Тіна Кароль обурилася на премію Yuna 2022

Українська співачка Тіна Кароль публічно, але лаконічно звернулася до організаторів премії Yuna 2022, яка номінувала артистку лише в одній категорії.

14 грудня музична премія Yuna 2022 оголосила список номінантів. Тіну Кароль номінували лише в одній категорії — Найкраща виконавиця.

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Це обурило співачку, адже 2021 рік для неї був неймовірно успішним та продуктивним. У сторіс вона записала відео, в якому відзначила офіційний профіль премії.

– Ну не помітити це було неможливо, – прокоментувала Тіна Кароль.

Також вона написала: Творчість поза номінаціями.

Крім того, Кароль перерахувала низку своїх досягнень за останній рік.

  • Кліп року – Скандал – 19 млн переглядів.
  • Найкраще шоу – Atlas Weekend – 250 тис. глядачів.
  • Найкращий альбом – Красиво – Топ-чарт у стримінгу 13 країн.
  • Колаборація року – альбом дуетів Молода кров.
  • Найкраще шоу – Красиво.
  • Альбом року – Двойной рай – Топ-чарти у стримінгу 11 країн.

За останній рік Кароль презентувала одразу три альбоми: Красиво, Молода кров (альбом-колаборація з українськими артистами), а також Двойной рай.

Також вона презентувала низку кліпів, зокрема на трек Скандал, який зібрав 19 млн переглядів.

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