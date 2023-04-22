Представники України на Євробаченні 2023 гурт Tvorchi презентували ремікс на пісню Heart of Steel. Відеокліп на трек створили в Українському Домі на Хрещатику.

Заради кліпу Heart of Steel (Remix) монументальна зала Українського Дому на одну ніч перетворилася на осередок рейв-культури нового часу, а Tvorchi – на проповідників, що об’єднують серця.

Артистам вдалося об’єднати в гіпнотичну хореографію понад 60 танцівників, які рухаються і пульсують як один організм.

Відео на ремікс пісні для Євробачення Tvorchi знімали до завершення комендантської години, в чому також вбачають певний символізм.

Навіть у найтемнішу ніч, навіть у комендантську годину ми творимо нову українську культуру в самому серці столиці, і ніщо нас не може зупинити.

Нове відео Tvorchi присвятили всім людям зі сталевими серцями, які пліч-о-пліч продовжують боротьбу.

Уже 13 травня гурт Tvorchi виступить у фіналі Євробачення 2023 у Ліверпулі. Букмекери високо оцінюють виступ українців – гурт Tvorchi у трійці претендентів на перемогу.