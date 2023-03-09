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Tvorchi оновили пісню Heart of Steel і нарвалися на критику: звинуватили в плагіаті

9 Березня 2023, 08:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tvorchi

Переможці Нацвідбору Євробачення 2023 Tvorchi змінили пісню Heart of Steel, з якою поїдуть на конкурс до Ліверпуля. Так, у треку тепер є українські рядки, а кінцівку злегка змінили. Утім, артистів звинуватили в плагіаті.

Музиканти показали обкладинку для пісні – на ній зображено сталеве серце, яке розташоване навколо розбитого каміння.

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Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій, – співається в оновленій пісні.

Фанати вже відреагували на нове звучання всіма відомого треку:

  • Кінцівка зі скрипкою просто розрив.
  • Це звучить круто! Український куплет у саме серце.
  • Неймовірно. Хлопці, готуйте місце на полиці для кубка Євробачення.

Щоправда, не всі оцінили творчість – Tvorchi звинуватили в плагіаті через обкладинку зі сталевим серцем.

Дуже схожу роботу створив для синглу німецький музикант Рене Міллера – на ньому зображено кам’яне серце, яке навіть за формою дуже схоже з роботою українських музикантів.

На початку березня Tvorchi представили новий трек Hidden Code, присвятивши його українським кібервійськам. Пісня стане саундтреком фільму Перший код, знятий про українських IT-фахівців.

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Tvorchi Війна в Україні
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