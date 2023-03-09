Tvorchi оновили пісню Heart of Steel і нарвалися на критику: звинуватили в плагіаті

Переможці Нацвідбору Євробачення 2023 Tvorchi змінили пісню Heart of Steel, з якою поїдуть на конкурс до Ліверпуля. Так, у треку тепер є українські рядки, а кінцівку злегка змінили. Утім, артистів звинуватили в плагіаті.

Музиканти показали обкладинку для пісні – на ній зображено сталеве серце, яке розташоване навколо розбитого каміння.

Зараз дивляться

Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій, – співається в оновленій пісні.

Фанати вже відреагували на нове звучання всіма відомого треку:

Кінцівка зі скрипкою просто розрив.

Це звучить круто! Український куплет у саме серце.

Неймовірно. Хлопці, готуйте місце на полиці для кубка Євробачення.

Щоправда, не всі оцінили творчість – Tvorchi звинуватили в плагіаті через обкладинку зі сталевим серцем.

TVORCHI René Miller

????

grey heart as single cover pic.twitter.com/Yo6HpTCyDx — Lou ???????? (@Louisa_ESC) March 8, 2023

Дуже схожу роботу створив для синглу німецький музикант Рене Міллера – на ньому зображено кам’яне серце, яке навіть за формою дуже схоже з роботою українських музикантів.

На початку березня Tvorchi представили новий трек Hidden Code, присвятивши його українським кібервійськам. Пісня стане саундтреком фільму Перший код, знятий про українських IT-фахівців.