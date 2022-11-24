Українська акторка Ольга Сумська показала, як готує суп у під’їзді. Так, процесом готування зірка поділилася після ракетного обстрілу по Україні 23 листопада, через які мільйони будинків залишилися без електрики, опалення та водопостачання.

Незвичайним способом приготувати суп актриса поділилася в Instagram.

Так, ролик показав, як Сумська у толстовці та жилетці на підлозі під’їзду готує суп із фрикадельками та шпинатом, використовуючи туристичний пальник та балон для нього. Ольга впевнена, що такого балона вистачить на кілька днів за умов відключення електроенергії.

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Очевидно, що у своїй квартирі артистка не ризикує розводити відкритий вогонь, тим більше за допомогою газу.

Ольга нагадала про важливість створення запасів усім необхідним на випадок зими, і також попросила у своїх фанатів слушних порад щодо цього, оскільки панікувати не хоче.

– Після сьогоднішнього обстрілу Києва та області зрозуміла, що варто все ж таки запастися найнеобхіднішим. Скажімо, такі балончики з газом, щоб приготувати суп, якого вистачить на дні. Ми поки що без світла і без води, — додала зірка.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська показала винахідливість своїх сусідів – у ліфті її під’їзду зробили коробку з усім необхідним на випадок відключення електроенергії у будинку. Щоб провести час відносно комфортно, в ящику можна знайти воду, вологі серветки, печива, навіть памперси.