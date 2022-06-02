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Тригодинна служба та багатотисячна хода: як відбувалася коронація Єлизавети II

2 Червня 2022, 08:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
королева Єлизавета

Сьогодні, 2 червня, виповнилося 69 років від дня коронації Єлизавети II. Вона стала першим британським монархом, що відзначає платиновий ювілей правління.

На престол королева зійшла 70 років тому після смерті свого батька, Георга VI, в 1952 році, а сама коронація відбулася дещо пізніше.

Церемонія коронації Єлизавети проходила у Вестмінстерському абатстві. Це була перша коронація британського монарха, яка транслювалася на телебаченні. У прямому ефірі її переглянуло 27 млн осіб, а загалом подію висвітлювали понад 2 тис. журналістів із майже 100 країн.

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Маршрут ходи Лондоном проклали таким чином, щоб нову королеву змогли побачити якомога більше людей. Відстань у 7,2 км близько 30 тис. учасників процесії подолали за дві години.

хода в Лондоні під час коронації королеви Єлизавети

Вранці Єлизавета II і герцог Единбурзький приїхали з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства на Золотій парадній кареті, запряженій вісімкою сірих коней.

Урочисту службу в абатстві, яка тривала майже 3 години, проводив архієпископ Кентерберійський, духовний глава Англіканської церкви.

Тоді Єлизавета вимовила слова священної клятви і була коронована відповідно до давньої традиції, ставши 39-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві.

На голові Єлизавети — корона Святого Едуарда, виготовлена в 1661 році. Вона зроблена з чистого золота і важить понад два кілограми.

коронація королеви Єлизавети

Сукню для коронації Єлизавети створив придворний модельєр Норман Гартнелл. Він працював над вбранням пів року. Сукня із білого атласу була прикрашена вишитими вручну квітами і рослинами – національними емблемами Сполученого Королівства і країн Співдружності.

За словами королеви, вбрання було дуже незручним, а “якоїсь миті вона просто не могла рухатися”.

королева Єлизавета

Після святкової церемонії королева разом з чоловіком та майже 16 тис. інших учасників проїхала вулицями Лондона і прибула до Букінгемського палацу. Згодом з балкону вона вітала присутніх внизу людей.

Там вона вже з’явилася в короні Британської імперії, яка була трохи легшою. Завершився цей день салютом над Темзою.

королева Єлизавета

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