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Треба бути людиною: Приходько прокоментувала скандал із бійцем ЗСУ

31 Серпня 2022, 18:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анастасия Приходько

Співачка Анастасія Приходько прокоментувала скандал за участю бійця ЗСУ. Наприкінці серпня артистка та військовий не поділили дорогу, через що перша звернулася до підписників, щоб ідентифікувати кривдника. Тепер історія отримала продовження.

– Друзі, потрібна Ваша допомога! Дуже хочу знати, хто це. Бо так хамити, коли ти ще й не правий, може тільки він! Я розумію – Bentley, всі справи, ну треба ж бути людиною… – підписала знімки з водієм спорткару артистка.

Пізніше публікацію Приходько прокоментував сам чоловік – це військовослужбовець Микола Олофінський, який пояснив свою позицію. Він заявив, що чемно звернувся до водія автомобіля, в якому сиділа Анастасія, на що отримав гостру відповідь. Микола підкреслив, що аварійної ситуації не було, бо обидва водії бачили один одного.

Зараз дивляться

Приходько вже відповіла військовослужбовцю і запевнила, що це він першим почав розмову.

– Людина, яка виїжджала з пішохідної зони, подумала, що правила дорожнього руху не для неї писали. Щоб він у нас не в’їхав, йому було подано сигнал – чоловік почав сигналити у відповідь, вирівнявся з нами і почав розмову. Мені воно було не потрібне, на відміну від нього. Чому така реакція була у людини – не знаю, але вона визнає, що говорила на підвищених тонах, причому від початку, – заявила Анастасія.

Співачка додала, що нормальна розмова не привела б до такої ситуації, і артистка не мала б бажання дізнатися, ким є Микола.

Раніше зірка вже потрапляла у скандал – Приходько посварилася з Потапом, називаючи його ла**ом. Олексій відповів, що зараз не час з’ясовувати стосунки між собою, поки є спільний ворог.

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