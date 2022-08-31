Співачка Анастасія Приходько прокоментувала скандал за участю бійця ЗСУ. Наприкінці серпня артистка та військовий не поділили дорогу, через що перша звернулася до підписників, щоб ідентифікувати кривдника. Тепер історія отримала продовження.

– Друзі, потрібна Ваша допомога! Дуже хочу знати, хто це. Бо так хамити, коли ти ще й не правий, може тільки він! Я розумію – Bentley, всі справи, ну треба ж бути людиною… – підписала знімки з водієм спорткару артистка.

Пізніше публікацію Приходько прокоментував сам чоловік – це військовослужбовець Микола Олофінський, який пояснив свою позицію. Він заявив, що чемно звернувся до водія автомобіля, в якому сиділа Анастасія, на що отримав гостру відповідь. Микола підкреслив, що аварійної ситуації не було, бо обидва водії бачили один одного.

Зараз дивляться

Приходько вже відповіла військовослужбовцю і запевнила, що це він першим почав розмову.

– Людина, яка виїжджала з пішохідної зони, подумала, що правила дорожнього руху не для неї писали. Щоб він у нас не в’їхав, йому було подано сигнал – чоловік почав сигналити у відповідь, вирівнявся з нами і почав розмову. Мені воно було не потрібне, на відміну від нього. Чому така реакція була у людини – не знаю, але вона визнає, що говорила на підвищених тонах, причому від початку, – заявила Анастасія.

Співачка додала, що нормальна розмова не привела б до такої ситуації, і артистка не мала б бажання дізнатися, ким є Микола.

Раніше зірка вже потрапляла у скандал – Приходько посварилася з Потапом, називаючи його ла**ом. Олексій відповів, що зараз не час з’ясовувати стосунки між собою, поки є спільний ворог.