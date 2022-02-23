Володарка титулу Міс Алабама 2021 Зої Созо Бетел померла у лікарні Маямі у віці 27 років. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма голови, яку модель отримала в результаті нещасного випадку.

Варто зазначити, що в ніч на 11 лютого Зої Созо Бетел випала з вікна третього поверху. Спочатку поліція розглядала це як спробу самогубства, але потім дійшла висновку, що це був нещасний випадок.

Бетел була доставлена в Меморіальну регіональну лікарню у критичному стані. За даними поліції, 27-річна дівчина померла від отриманих травм через сім днів перебування у комі.

– У п’ятницю, 18 лютого 2022 року, приблизно о 5.30 ранку за східним часом у Маямі, штат Флорида, наша улюблена Зої Созо Бетел перейшла з цього життя в наступне в результаті травм. Зої зворушила серця багатьох людей і була активно пов’язана з кількома організаціями та групами, – повідомила сім’я Зої.

Нагадаємо, наприкінці січня Міс США-2019 Чеслі Кріст наклала на себе руки. Її тіло знайшли біля 60-поверхового хмарочоса в центрі Манхеттена, де вона проживала на дев’ятому поверсі.

Поліція знайшла у квартирі загиблої передсмертну записку, в якій вона заповідає все майно своїй матері Ейпріл Сімпкінс.