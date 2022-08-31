Відомий футболіст та нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе зустрічається з трансгендером Інес Рау. Пару помітили разом на яхті на відпочинку – на знімках Кіліан бере на руки Інес та посміхається. За заявами закордонних ЗМІ, вони вже зустрічаються кілька місяців – вперше їх побачили разом на Канському фестивалі у травні цього року. Після публікацій фото у мережі, ні Кіліан, ні Інес не коментували спільний відпочинок чи стосунки.

Хто така Інес Рау – далі у матеріалі.

Відомо, що Інес 32 роки – вона на 9 років старша за Мбаппе. Рау народилася в Парижі, і вже у 18-річному віці поїхала на Ібіцу, де познайомилася з відомим діджеєм David Guetta.

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Операцію зі зміни статі модель зробила у 16 ​​років, але заявила про це публічно лише у 24 роки.

Вже 2013 року зірка вперше позувала на камеру оголеною для французького журналу – їй склав компанію Тайсон Бекфорд.

Всесвітню популярність Інес Рау здобула у 2017 році, коли стала першим трансгендером, який потрапив на обкладинку журналу для чоловіків Playboy. Своєю діяльністю модель бореться за права меншин та жінок.

Рау також заявляла, що її дуже турбує проблема глобального потепління.

– Я була створена, щоб боротися за планету: за ліс, тварин, повітря. Якщо я прославлюсь, ця битва стане для мене найважливішою, – заявила Інес.

В інтерв’ю для Playboy модель розповіла, які хлопці їй подобаються.

– Я віддаю перевагу оригінальним, чуйним хлопцям. Люблю надійних і тих, які не тиснуть. Хлопець має бути впевненим у собі, але вишуканим, із чудовими манерами, – заявила Рау.

Схоже, Рау все це побачила у 23-річному Мбаппе. Модель заявила, що любить вечірки, знайомитися з новими людьми, які поводяться менш скуто.

Нагадаємо, що на початку лютого Еміра Діспейн стала першою темношкірою моделлю-трансгендером, яка стала обличчям Victoria Secret.