Співачка Тоня Матвієнко розповіла, що їй писав лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук після смерті її мами Ніни Матвієнко.

Донька Ніни Матвієнко про розмову з Вакарчуком

На початку жовтня 2023 року Ніна Матвієнко померла. Її донька Тоня важко переживала втрату, а тому її підтримував як чоловік Арсен Мірзоян, так і колеги. Здивував артистку Святослав Вакарчук, з яким вона до цього не спілкувалася. Каже, переглядаючи повідомлення, побачила одне від нього.

– Коли мама пішла, був момент, коли я вирішила подивитися, що там у мене в телефоні. Я знайшла повідомлення від Святослава Вакарчука, у мене не було його контакту. Він пожалів мене і написав наприкінці: Святослав, якщо що – звертайся, – поділилася Тоня в ефірі Наше радіо.

Каже, в той момент їй стало дуже приємно, що він їй написав. Матвієнко описала його як добру людину.

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Уже через деякий час вона дійсно звернулася до Святослава. Артистка попросила в музиканта дозвіл, щоб переспівати його пісню Друг. Вакарчук не відмовив їй в цьому.