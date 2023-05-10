Тіна Кароль з’явилася на обкладинці глянцю без макіяжу: Бути собою і справжньою

Співачка Тіна Кароль з’явилася на обкладинці глянцю без макіяжу. Примітно, що артистку знімали на плівковий фотоапарат.

– Без гриму, справжня, зворушлива, щира Тіна – саме такою поп-діва постає у фотосесії, знятій на плівку, – повідомляється в українському журналі Elle.

Артистці присвятили одразу дві обкладинки – для глянцю та електронного формату журналу.

На знімку справді видно, що обличчя Кароль має максимально природний вигляд і без косметики. Під час створення обкладинки вона усміхається, а її волосся скуйовджене – образ артистки виглядає молодіжним. До того ж плівкова зйомка також додає отриманим фото насиченості кольорів.

– Навіть в умовах війни ми продовжуємо жити, творити і захищати ДНК нашої країни. Актуальна тенденція на сьогодні – щирість і “трушність” бути собою, бути справжньою, бути сміливою. Час напівзаходів і півтонів минув, – описала обкладинку журналу Тіна.

Користувачі мережі оцінили знімки Кароль без макіяжу:

Одна з найкращих обкладинок;

Дуже гарне фото – живе;

Яка вона тут красива, гарна і вільна.

Тіна Кароль тут виглядає як жива жінка, а не лялька, і мені подобається.

Нагадаємо, що співачка готується до серйозного виступу для всього цивілізованого світу – Кароль виступить у фіналі Євробачення 2023 з піснею Show Me Your Love. З цим треком вона представляла Україну на конкурсі 2006 року, хоч і не завоювала головний приз. Разом із Кароль на сцені Євробачення з’являться інші українські зірки.